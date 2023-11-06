Yüzlerce öğrenci hastaneye kaldırıldı. KYK yurtlarında skandallar bitmiyor

Asansör kazalarıyla gündemden düşmeyen KYK yurtlarında bir skandal daha yaşandı. Yalova'da KYK’ya ait yurtta yüzlerce öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK: AA
Yüzlerce öğrenci hastaneye kaldırıldı. KYK yurtlarında skandallar bitmiyor

Yalova'da Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait yurtta 140'a yakın öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, 2 bin 90 kapasiteli Akça Hatun KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda dün akşam bin 300 öğrenci akşam yemeği yedi. Sabah saatlerinde mide ağrısı ve ishal şikayetleriyle öğrenciler Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Şu ana kadar başvuruda bulunan öğrencilerin sayısının 140'a yaklaştığı öğrenildi.

yalova1.jpg Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşanan durum sonrasında ikinci bir sarı alan daha oluşturuldu. Öğrencilerin birçoğu ayakta tedavi edilerek taburcu edilirken, bir kısmının tedavisinin ise devam ettiği bildirildi. Öğrencilerin akşam yemeğinde mantar çorbası ve köfte yediği ve bu yiyeceklerden numune alınarak tahlile gönderildiği kaydedildi.

yalovagorsel.jpgVALİLİKTEN AÇIKLAMA

Yalova Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlimizde bulunan Gençlik Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı 2 bin 90 öğrenci kapasiteli Akça Hatun Öğrenci Yurdu'nda konaklayan öğrencilerimiz, 06.11.2023 tarihinde karın ağrısı ve ishal şikâyeti ile yurt idaresine müracaatta bulunmuştur. Bunun üzerine ivedilikle öğrencilerimiz hastaneye sevk edilmiştir. Tedavi altına alınan öğrencilerimizin genel durumları iyi olup, tedavisi tamamlanan öğrencilerimiz taburcu edilmektedir. Konu ile ilgili Valiliğimizce gerekli tahkikat başlatılmıştır" denildi.

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