Yüzme bilmeyenleri döverek eve yolluyorlar

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da hava sıcaklığı artmaya başlarken, termometreler yukarıları zorlama başladı.

Sıcakların artmasıyla birlikte son 10 yılda 250'den fazla kişinin boğularak öldüğü, her yıl yaklaşık 30 kişinin öldüğü kanalda çocuklar kanala girmeye başladı. Çocukların görüntüleri yürekleri ağza getirdi.

"BİZİ DİNLEMEZLERSE DÖVEREK UZAKLAŞTIRIYORUZ"

15 yaşındaki Halil Koşar, sulama kanalına yüzmeyi bilmeyenler geldiğinde dövdüklerini ifade etti. Koşar, “Bizler yüzmeyi bildiğimiz için sorun olmuyor ama bazen yüzmeyi bilmeyen çocuklar geliyor. Onlara 'suya girmeyin' diyerek uyarı yapıyoruz. Eğer bizi dinlemezlerse döverek uzaklaştırıyoruz. Anneleri, babaları ağlayacağına onlar üzülüp ağlasın” diye konuştu.

"ONU KURTARMASAK ANNE VE BABASI ÜZÜLECEKTİ”

13 yaşındaki Mehmet Demir ise sulama kanalına girmekten korkmadığını söyleyip boğulma tehlikesi geçiren bir çocuğu kurtardığını anlatarak, “Yüzmeyi bilmeyenler yüzmesin. Havalar sıcak bizler de yüzmek zorundayız. Yüzmeyi bilmeyenler yüzmesin. Burada az önce birisi boğuluyordu ben ve arkadaşlarım kurtardık. Eğer onu kurtarmasak anne ve babası üzülecekti” dedi.