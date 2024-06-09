Yüzme yarışına yüzlerce vatandaş katıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yüzme yarışına yüzlerce vatandaş katıldı

Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 185. yıldönümü etkinlikleri kapsamında, Doğu Karadeniz'in yaşanabilir tek adası olan Giresun Adası'ndan karaya Açık Su Yüzme Yarışması düzenlendi. Giresun Adası'ndan başlayıp Botanik Park'ta sona eren 3 bin metrelik yarışmaya, 6 farklı kategoride 100'den fazla sporcu katıldı.

Yaklaşık 1.5 saat süren yarışta, Giresun Adası’ndan sahile ulaşmaya başlayan yarışmacılara Türk bayraklarıyla donatılmış balıkçı tekneleri ve Sahil Güvenlik botları eşlik etti. Etkinlik, vatandaşların yoğun ilgisini çekerken, yarışmacıları sahilde bekleyenler yöresel sanatçıların sahne aldığı müzik eşliğinde eğlendi.

Yarışmaların sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini Giresun Belediye Başkan Vekili Dr. Taner Yazıcı, Giresun İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, Giresun Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Ergün ve diğer protokol üyeleri takdim etti. Programın sonunda vatandaşlar, kurulan stantları gezerek İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan araç ve ekipmanları inceledi.

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