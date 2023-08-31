Yüzmeye gitti çuvallar dolusu çaldı

İtalya’nın Sardunya Adası’ndanki ünlü Lampianu Plajı’ndaki kumsaldan 41 kilo çakıl taşı çalan Fransız vatandaşı gözaltına alındı.

Yüzmeye gitti çuvallar dolusu çaldı

Polis, söz konusu şahsı Sardunya Adası’ndan Nice’e arabalı vapur ile giderken yakaladı. Gözaltına alınan kişiye 3 bin euro’ya kadar para cezası verilmesi ve tutuksuz yargılanması bekleniyor.

İtalya’nın Sardunya Adası’ndaki ünlü plajları dünyaca ünlü. Plajlardan ya da denizden kum, çakıl taşı, deniz kabuğu almak suç. Benzer bir olay 2019’da da yaşanmış ve yine Fransız bir çift, plajdan 40 kilo kumu çalmakla suçlanmıştı. İtalyan polisine göre sadece 2021 yılında 41 kişi plajlardan kum, çakıl taşı ve deniz kabuğu çalma suçlamasıyla gözaltına alınmış ve para cezasına çarptırılmıştı.

Plajdan kum ve çakıl taşı çalmak, küçük bir sorun gibi gözükebilir fakat bu durum ciddi ekolojik sorunlara yol açabilir. Çevre bilimci Pierluigi Cocco, BBC’ye verdiği demeçte, Sardunya’ya gelen turistlerin zamanlarını kum kazarak geçirdiğine dikkat çekmiş ve bu durumun birkaç yıl içerisinde plajların azalmasına neden olabileceğini söylemişti.

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