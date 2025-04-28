Yüzücü Aysu Türkoğlu tarihe geçti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yüzücü Aysu Türkoğlu tarihe geçti

Bodrumlu 23 yaşındaki açık deniz yüzücüsü Aysu Türkoğlu, Ka’iwi Kanalı’nı 21 saatte geçerek bu kanalı geçen en genç Türk yüzücü oldu.

Ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu, dünyanın en zorlu 7 açık su parkurundan oluşan Ocean’s Seven serisinin ilk 4 parkurunu başarıyla geçmişti. Bodrumlu yüzücü, serinin beşinci parkuru olan Ka’iwi Kanalı’nı geçmek için geçen hafta ABD’nin Hawaii eyaletine gitti.

EN GENÇ TÜRK YÜZÜCÜ OLDU

Aysu, Moloka’i ve O’ahu adaları arasındaki 42 kilometrelik sert akıntıları ve büyük dalgalarıyla bilinen kanalı geçmek için 27 Nisan Pazar günü saat 17.30’da suya girdi. 23 yaşındaki yüzücünün denizdeki mücadelesi, takip botundan görüntülendi, sosyal medya hesabından canlı yayınlandı.
Sıcak ve dalgalı denizde, denizanalarının arasında yüzen Aysu Türkoğlu, 21 saatin sonunda kanalı yüzerek geçti. Sahile Türk bayrağı ile çıkan Türkoğlu, büyük sevinç yaşadı.

Aysu Türkoğlu, bu kanalı geçen en genç Türk yüzücü oldu.

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