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'Güç Yüzükleri' dizisinde karakter değişikliği

"Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri" dizisinde Adar karakterini canlandıran Joseph Mawle'ın yerine Sam Hazeldine getirildi.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 17:32
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'Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri' dizisinde karakter değişikliği

'Güç Yüzükleri' dizisinde karakter değişikliği
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Amazon'un Yüzüklerin Efendisi dizisi "Güç Yüzükleri"nde Adar karakterini canlandıran ve "Game of Thrones" ile tanınan Joseph Mawle diziden ayrıldı. Serinin ikinci sezonu için yedi yeni oyuncuyla anlaşıldı.

Kayıp Rıhtım'ın aktardığına göre, dizinin ilk sezonunda Ork lideri Adar’ı canlandıran Joseph Mawle’ın yerini 2. sezonda Sam Hazeldine’ın alacağı açıklandı. Söz konusu değişikliğin neden yapıldığına dair bir bilgi ise paylaşılmadı. Rolleri bilinmeyen diğer isimler arasında ise Gabriel Akuwudike, Yasen ’Zates’ Atour, Ben Daniels, Nia Towle, Nicholas Woodeson ve Amelia Kenworthy bulunuyor.



Amazon, 2017’de Yüzüklerin Efendisi’nin televizyon haklarını satın aldı ve en az 1 milyar dolar değerinde 5 sezonluk bir taahhütte bulunarak şimdiye kadar yapılmış en pahalı televizyon dizisini başlattı. Orta Dünya’nın İkinci Çağı’nda geçen "Güç Yüzükleri", 1 Eylül’de Prime Video’da başladı. Dizinin ilk sezon finali yapmadan önce, ekim ayı başında 2. sezon çekimleri de başlamıştı.

Dizinin ilk sezonu için aldığı yoğun eleştiriler sonrası Amazon’un yeniden yapılandırmaya gidebileceği iddia edilmiş, hatta baş sorumlu isimler olan Patrick McKay ve J.D. Payne’in yapımcılık görevinden alarak sadece yazar olarak kadrosunda tutulacağı gibi bilgiler de aktarılmıştı. 

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