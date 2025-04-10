"Yüzüme tükürün" demişti! O isim Ekonomi Politikaları Kurulu'na atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı politika kurullarına yapılan atamalar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki 10 kurula 140 isim atandı.
ÇOK SAYIDA İSİM POLİTİKA KURULUNDA
Politika kurullarına atanan isimler arasında Dr. Nurettin Canikli, Yiğit Bulut, Akif Çağatay Kılıç, Orhan Gencebay, Hayati İnanç, Ali Hamza Pehlivan, Prof. Dr. Mustafa Erdik ve Prof. Dr. Şükrü Ersoy bulunuyor.
Atanan Yiğit Bulut'un geçmişteki sözleri yeniden gündem oldu. Bulut "Dolar 3 lirayı geçerse yüzüme tükürün" ifadelerini kullanmıştı.
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