Yüzüne kızgın yağ dökülmüş, kurgu denmişti! MasterChef Beyza yüzünü ilk kez paylaştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yüzüne kızgın yağ dökülmüş, kurgu denmişti! MasterChef Beyza yüzünü ilk kez paylaştı

MasterChef Türkiye’de Beyza Huri Aydın yaptığı yemeklerle adından sıkça söz ettiriyordu. Yarışmacı program sırasında yaşadığı talihsiz bir kazayla gündeme gelmişti. Kazanın kurgu olduğu iddia ediliyordu, Beyza yanan yüzünün en net halini ilk kez paylaştı.

Yarışma sırasında yüzüne kızgın yağ dökülen Beyza hastanede tedavi görmüş birkaç hafta sonra yarışmaya dönebilmişti. Beyza’nın geri dönmesiyle kurgu iddiaları konuşulmaya başlanmıştı.

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'KURGU' İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ

MasterChef'e yüzü sargılı halde gelen Beyza Huri Aydın ilk bandajını çıkardığında ise kimse inanmamıştı. Yaşanan kazanın 'kurgu' olduğu ileri sürülmüştü.

Beyza Huri Aydın yarışmanın ardından yanan yüzünün en net halini ilk kez yayınladı. MasterChef yarışmacısının bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve yorum yağmuruna tutuldu.

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YORUM YAĞDI

MasterChef Beyza'ya; 'Kızın yanığına inanmayanlar iyi baksın', 'inanmayanlar vebalini nasıl ödeyeceksiniz?', 'çok kötü olmuş' ifadelerini kullandı.

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