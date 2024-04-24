Yüzünü gerdirmişti. Son halini görenler gözlerine inanamadı

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Yüzünü gerdirmişti. Son halini görenler gözlerine inanamadı
Yaptığı açıklamalar ve iddialı pozlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Selen Görgüzel, geçtiğimiz ay estetik operasyon geçirmişti. Görgüzel’in, yeni halini görenler gözlerine inanamadı.

Ünlü yönetmen Hamdi Alkan ile evliliğini 2022’de bitiren Selen Görgüzel, hem sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar hem de yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor.

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"ÇOK GERGİN OLDUĞUM DOĞRUDUR"

Geçen ay estetik operasyon için bıçak altına yatan Görgüzel, yüzünü ve boynunu gerdirmiş, göz kapaklarını da aldırmıştı.

Selen Görgüzel, “Çok gergin olduğum doğrudur” notuyla paylaştığı bandajlı fotoğrafını ise hemen silmişti.

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"HOŞ GELDİN YENİ SELEN"

45 yaşındaki Görgüzel, geçirdiği estetik operasyonundan günler sonra kamera karşısına geçti.

Selen Görgüzel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımına "Hoş geldin yeni Selen" notunu düştü. Görgüzel’in pozlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

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