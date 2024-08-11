Yüzyılın çılgın projesinde sona yaklaşıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yüzyılın çılgın projesinde sona yaklaşıldı

Yüksek hızlı Baltica Demiryolu'nun inşaatı Kuzey Estonya'daki arazide tüm hızıyla ilerliyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre yeni döşenen raylar Tallinn Limanı'nın A Terminali'nin önüne ulaştı.

Yapılan resmi açıklamada yıl içinde bir tramvay çalışmaya başlayacak ve bu tramvayla birkaç yıl içinde hızlı tren Tallinn'in Ülemiste'sindeki Rail Baltica kalkış istasyonuna ulaşacak. 2030'lu yılların başında Rail Baltica istasyonundan Pärnu'ya yaklaşık yarım saatte, Riga'ya birkaç saatte ve Varşova'ya yaklaşık yedi saatte ulaşılabilecek.

En yüksek hız saatte 249 kilometre olacak. Yüksek hızlı demiryolu Rail Baltica, Baltık'ta yüzyılın en büyük projesi olarak projelendirdi. Bu proje ile Finlandiya, doğrudan Orta Avrupa'ya ve daha sonra Adriyatik Denizi'ne giden yeni bir demiryolu hattına kavuşmuş olacak.

Rail Baltica'nın hat genişliği Batı Avrupa'da 1435 milimetre iken, Estonya ve başta diğer Baltık iç demiryolları Rusya'daki gibi daha geniş bir hat genişliğine sahip.

AB, sınır ötesi ulaşım bağlantısı olarak hattın inşaat maliyetlerinin yüzde 85'e kadarını finanse etme sözü verdi.

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