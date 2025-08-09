Yüzyılın donu meyve hasadını vurdu: 10 dönümde sadece bir çürük elma kaldı

Türkiye genelinde yaşanan "yüzyılın don olayı" hasat döneminde meyve bahçelerini boş bıraktı. Elazığ'ın Baskil ilçesindeki 10 dönümlük bahçede sadece bir elma yetişti, o da çürük çıktı.

Türkiye genelinde aylar önce yaşanan ve "yüzyılın don olayı" olarak nitelenen soğuk hava, hasat döneminde meyve bahçelerini adeta boş bıraktı. Elazığ'ın Baskil ilçesinde ise zararın boyutu çarpıcı bir şekilde ortaya çıktı. Kayısı, elma ve ceviz başta olmak üzere meyve ağaçlarının büyük kısmının kuruduğu 10 dönümlük bahçede, hasat zamanı sadece bir tane elma yetişti. O da çürük çıktı. Bahçe sahibi çiftçi, "Koskocaman 10 dönümlük arazide bir tane elma çıktı, o da çürük" diyerek yaşanan zararın büyüklüğünü dile getirdi.

