Tuşlu telefonlar ABD'de yükselişe geçti: Sebebi duyanları şok etti

Nokia telefonların üreticisi HMD Global gibi şirketler 2000'li yılların başında kullanılan akıllı telefonların tekrar revaç gördüğünü ortaya çıkardı.

Bazı telefonlarda GPS veya hotspot gibi ek özelliklere sahip geleneksel kapaklı veya sürgülü telefonlar da dahil olmak üzere cihazların satışının arttığı gözlemlendi.

Z KUŞAĞI BU TELEFONLARI İSTİYOR

Bu ilginin nedeni ise ilginç şekilde Z Kuşağının ekran süresini sınırlamak istiyor olmasından kaynaklandı.

Akıllı telefonlardan önce bazı sınırlı özelliklere sahip cihazlar kullanılıyordu.

ABD'de 2022 yılında HMD Global'in kapaklı telefon satışları arttı ve her ay on binlerce telefon satıldı. Şirkete göre, aynı zamanda HMD'nin küresel özellikli telefon satışları düştü.

Counterpoint Research'e göre, 2022'de bu tarz telefon satışlarının neredeyse %80'i Orta Doğu, Afrika ve Hindistan'dan geldi. Ancak bazıları, ABD'deki gençlerin bir kısmının akıllı olmayan veya minimalist telefonlara geri dönmesiyle bu sayının değiştiğini düşünüyor.

SOSYAL MEDYADA DAHA AZ ZAMAN GEÇİRMEK İSTİYORLAR

Punkt ve Light gibi şirketler, telefonlarında ve sosyal medyada daha az zaman geçirmek isteyenlere yönelik cihazlar satarak bu eğilimi karşılıyor. YouTube'da da bu telefonları tanıtan çok sayıda influencer bulunuyor.

Light'ın kurucu ortağı Joe Hollier, "Light telefonla yapmaya çalıştığımız şey aptal bir telefon yaratmak değil, doğası gereği teknoloji karşıtı olmayan; birinci sınıf, minimal bir telefon yaratmak. Ama bu, teknolojinin yaşam kaliteme katkıda bulunan yönlerini nasıl ve ne zaman kullanacağımı bilinçli olarak seçmekle ilgili" dedi.