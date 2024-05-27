Z kuşağı en çok onlardan etkileniyor!

Pazar araştırma şirketi Research & Co'nun kurucusu Aleyna Halis, Z kuşağının yatırım alışkanlıkları üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Halis'e göre, Z kuşağının yaklaşık yarısı yatırım kararlarını influencer'ların tavsiyelerine göre alıyor. Bu genç nesil, artan alım güçleriyle birlikte tasarruflarını daha bilinçli ve aktif bir şekilde değerlendirmeye başlamış durumda.

YENİLİKÇİ BİLGİ KAYNAKLARI TERCİH EDİLİYOR

Aleyna Halis, Z kuşağının bilgi kaynaklarında yenilikçiliğe odaklandığını ve yatırım yaparken influencer'ların önerilerinden yararlandığını belirtiyor. Halis, "Z kuşağı tasarruflarını önceki kuşaklardan farklı şekilde değerlendiriyor. Örneğin, Z kuşağının yaklaşık yarısının yatırım kararlarını influencer'lara göre verdiğini biliyoruz. Bu kuşağa mensup 5 kişiden üçü sosyal medyada finansal hesapları takip ediyor. Bu nedenle, içerik üretimi cephesinde rekabet oldukça yoğun" ifadelerini kullandı.

İÇERİK ÜRETİMİ ALANINDA YOĞUN REKABET

Bireysel yatırımcıların finansal bilgiye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Halis, 2024 yılına ait bir araştırmaya göre, bireysel yatırımcıların yüzde 65'i finansal bilgi ve tavsiyelere daha fazla ilgi gösterdiğini aktardı. Halis, "Bugünün bireysel yatırımcılarının tercihlerine dair yürütülen araştırma, finansal konularda içerik üreticiliğini bir mesleğe dönüştürüyor" dedi.

Aleyna Halis, bu yoğun rekabette öne geçmek isteyen aracı kuruluşlar, borsa ve yatırım odaklı kişi ve kurumlara sosyal medya ve içerik üretimi hizmetleri konusunda danışmanlık sunduklarını da belirtti. Halis, "İçerik üretiminde rekabet arttı ve bu alanda başarılı olmak isteyenler, yenilikçi ve bilgilendirici içeriklerle Z kuşağına hitap etmeliler" dedi.