Z kuşağı böyle dedi: Cebimdeki parayla yemek yiyebilmek istiyorum

Editör: Gülsüm Acıyan

İktidarın ekonomi politikaları vatandaşı artık usandırıyor. Sosyal medyada bir sokak röportajında ekonomik krizden ve geçim sıkıntısından dert yanan gencin isyanı çok konuşuldu.

Youtube'da yayın yapan Tüylü Mikrofon isimli kanalın Z kuşağından bir gençle yaptığı sokak röportajı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Röportajda konuşan genç, "Ben sadece insan gibi yaşamak istiyorum. Cebimdeki parayla yemek yiyebilmek istiyorum." diyerek isyan etti.

"BEN SADECE İNSAN GİBİ YAŞAMAK İSTİYORUM"

Gencin konuşması şöyle:

"Siz; alma, yaşama, et yeme öyle alışmışsınız. Ben böyle yaşamak istemiyorum. Ben et yemek istiyorum, gezmek istiyorum, alkol içmek istiyorum, dolaşmak istiyorum, para yemek istiyorum. Ben ne AKP'liyim ne CHP'liyim ne solcuyum ne sağcıyım. Ben sadece insan gibi yaşamak istiyorum. Cebimdeki parayla yemek yiyebilmek istiyorum. Anneme babama bir şey alabilmek istiyorum. Kız arkadaşımı yedirebilmek istiyorum. İnsan gibi yaşamak istiyorum. Çok basit temel ihtiyaçlar. Ben gidip de ne solcuymuş sağcıymış kim gelir se gelsin insan gibi yönetsin. Şu memleketteki insanların insan gibi yaşamaya hakkı var. Yazık üzülüyorum.

Benim dedem 67 yaşında ticari taksiye çıkıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Adamın yatması gerekiyor şu an. Napıyo; evlatlarına yardım ediyor mecbur. Neden? Oturduğu evin kirası olmuş 11 Bin. Kim kime ne anlatıyor? Sen bu kadar yabancıyı doldurursan bu kadar yabancı buradan ev alırsa bu paralara zaten kiraların fiyatları bu olur.

Memleket satıldı. Herkes hala uyumaya devam etsin."