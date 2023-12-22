Z kuşağı neden çok büyük sıkıntı içinde

Z kuşağının tükenmişlik sendromu son zamanlarda çok konuşuluyor. İş bulma sitesi Indeed tarafından yapılan bir anket de bu ortaya konuldu.

Z kuşağı, Y kuşağı ve 1996 yılından sonra doğan gençlerden oluşuyor. Çalışanlarının yüzde 59’ndan fazlası tükenmişlik sendromu yaşıyor. Bu durumu BBC Türkçe haberleştirdi ve anket sonuçlarını ortaya koydu.

ABD’de de İş yönetimi platformu Asana bir anket yayımladı. Orada da aynı sonuca varıldı, “Tükenmişlik bir süredir iş hayatında çok önemli bir sorun teşkil ediyor” denildi...

Kısacası Z kuşağı gençleri çalışırken bunalıyor, o bunalımları ise kendilerini tükenmişlik sendromuna sürüklüyor. Z kuşağı, işyeri sermayesine sahip olmak hayata bir adım önde başlamak istiyor...

Dünyanın en büyük vergi ve yönetim danışmanlığı şirketlerinden Deloitte iki yıl önce bir anket düzenledi. O ankette de Y kuşağı katılımcılarının yüzde 41'inin ve Z kuşağı katılımcılarının yüzde 46'sının mali durumlar konusunda stres yaşadı anlaşıldı.

Dünya enflasyon canavarıyla uğraşırken hayat pahalılığı da Z kuşağı gençlerini sıkıntıya sürüklüyor. Microsoft'un geçen yıl yaptığı bir araştırmada ise Z kuşağı gençlerinin ek bir iş yapmak istediğini ortaya çıkardı. Z kuşağı aynı zamanda evden çalışmayı daha doğru buluyor...