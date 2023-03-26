Z kuşağından Erdoğan'a Hüda Par tepkisi. Tek tek sıraladı

Editör: Gülsüm Acıyan

Cumhur İttifakı'nın Hüda Par ile görüşmelerine tepkiler sürüyor.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı kaldı ve 14 Mayıs'taki seçimde cumhurbaşkanı adayı göstermeyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini duyurdu.

Sosyal medyada yayınlanan sokak röportajında konuşan bir genç, Cumhur İttifakı'na katılan Hüda Par'a tepki gösterdi.

Genç, "Recep Tayyip Erdoğan olmaz. Neden olmaz? diye sorarsan. MHP genel başkanı açıklama yapmıştı. 'HDP'yle işbirliği yapan teröristtir. O da teröre destek veriyor.' diye. Ama ondan sonraki gün gittiler Hüda Par'la işbirliği yaptılar." diye konuştu.

Genç sözlerine şöyle devam etti:

"Hüda Par'ın parti kuruluş için söylediği sözler:

-Ne mutlu Türk'üm diyene" sözünden rahatsızlık.

- Özerk yerel bölgesel yönetimler.

- Koruculuk sistemi kaldırılmalı

- Kayyum uygulaması kaldırılmalı

- Devlet; Dersim ve Şeyh Said için özür dilenmeli

- Kürtçe ikinci resmi dil olmalı

- Ana dilde eğitim hakkı tanınmalı

-Türk milleti tanımı kaldırılmalı

Bunu diyen adamla sen işbirliği yapıyorsan sen t*röristsin zaten. Bu kadar basit." dedi.

Gencin sokak röportajındaki konuşmasından sonra paylaşıma yorum ve beğeniler yağdı.

Bir kullanıcı, "Gençler kurtarın geleceğinizi umudumuz sizsiniz." dedi.

Başka bir kullanıcı ise, "Gençler verecek inşallah sandıkta cevabını en güzel şekilde helal sana." dedi.

Diğer kullanıcılar ise "Ampuller sönecek" ve "Helal olsun." yorumlarında bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 8 Kasım 2022'deki TBMM Grup Toplantısı'nda “HDP’yi meşru organ görmek demek PKK’yı muhatap almak demektir. HDP meşru bir organ değil, terör örgütü PKK’nın mazbata almış maskeli halidir. HDP’yle görüşmek demek “terör örgütü PKK’yla görüşmek” diye yorumlamıştı.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, katıldığı bir programda, “Hizbullah size göre bir terör örgütü mü?” sorusuna ise şöyle yanıt vermişti:

“Türkiye Cumhuriyeti’ne göre Hizbullah terör örgütü olabilir ama bana göre bir terör örgütü değil.” demişti.

HÜDA PAR’IN PARTİ PROGRAMI

HÜDA PAR’ın parti programında ise maddeler şöyle sıralanıyor:

- Türkler ve Kürtler, ülkenin asli kurucu halkları olarak kabul edilmeli,

- Kürtçe, Türkçe ile beraber ikinci resmî dil olarak kabul edilmeli,

- Kürtçe aynı zamanda eğitim dili olmalı,

- İlköğretim öğrencilerine okutulan, ırkçılık kokan “Andımız” ve benzeri metinler kaldırılmalı; muhtelif yerlerde yazılan “Ne Mutlu Türküm Diyene” gibi yazılar silinmeli; “Bir Türk dünyaya bedeldir” şeklindeki ırkçı söylemlere son verilmeli,

- Köy yakma ve zorunlu göç olaylarının hesabı sorulmalı; Ergenekon, JİTEM ve benzeri yapılanmaların bölgede yaptığı hukuksuzluklar derinlemesine soruşturulmalı.

ERDOĞAN'DAN 'HÜDA PAR' SAVUNMASI

Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın son destekçisi HÜDA PAR’ı savundu.

1990-2000 yılları arasında işlediği birçok cinayetle gündeme gelen Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen parti hakkında Erdoğan, “Tamamıyla yerli ve milli bir yapı” ifadesini kullandı.