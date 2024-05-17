Zabıta ekiplerinden hijyen denetimi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Zabıta ekiplerinden hijyen denetimi
Muğla'nın Ortaca Belediyesi zabıta ekipleri tarafından ilçe sınırları içerisinde yer alan işletmelerin hijyen ve güvenlik standartlarına uygunluğu denetleniyor.

Ortaca Belediyesi zabıta ekipleri tarafından bölge insanının sağlığını ve güvenliğini korumak için ilçe genelinde yer alan işletmeler üzerinde ruhsat denetimleri yapılıyor.

İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarına yönelik gerçekleştirilen bu denetimler, işletmelerin güvenliğini ve düzenini korumak , aynı zamanda belde halkının genel düzen ve sağlığını koruma amacıyla önem taşıyor.

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Zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, işletmelerin hijyen standartlarına uygunluğu detaylı bir şekilde inceleniyor. Bu süre zarfında, işletmelerin ruhsatlarının geçerliliği ve mevzuata uygunluğu da kontrol ediliyor.

Ortaca Belediyesi, bu denetimlerle beraber işletmelerin belirlenen standartlara uygun olarak hizmet vermesini ve halk sağlığını önceliklendirmesini amaçlıyor.

Gerçekleşen denetimlerin neticesinde, eksiklikleri belirlenen işletmelere gerekli uyarılar yapılarak, düzenlemelerin yapılması için süre veriliyor.

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