Zabıta ile tartışan seyyar satıcı kendini yaktı

MHP’li Erbaa Belediyesi zabıta ekipleri ile tartışan seyyar satıcı, üzerine benzin dökerek kendini yaktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Zabıta ile tartışan seyyar satıcı kendini yaktı

Kenan Kayhan / Bayram Kale / TOKAT - Yeniçağ

Tokat’ın Erbaa ilçesi Merkez Hükümet Caddesi girişinde mısır ve kestane tezgâhının belediye görevlilerince kaldırılmak istenilen seyyar satıcı H.Y.(47), üzerine döktüğü benzini ateşe vererek kendini yaktı.

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ANİDEN KENDİNİ ATEŞE VERDİ YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜYLE MÜDAHALE EDİLDİ

Erbaa Belediyesi zabıta ekipleri H.Y’e güç kullanarak seyyar arabasını kaldırmak için hamle yaptığı belirtildi. Zabıta ekipleri H.Y’e ait seyyar Mısır aracını kaldırmak için arkası açık kamyonet getirince seyyar satıcı H.Y., kendisi ile tartışan zabıta ekiplerinin gözü önünde üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi. Ateş topuna dönen H.Y’yi, vatandaş ve zabıta ekipleri yangın söndürme tüpü ile söndürdü.

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TUTUKLANACAĞINI SÖYLEMİŞ

Kendini benzin dökerek yakan H.Y. 47 suçtan suç kaydının bulunduğu ve bir gün öncesinden sosyal medya hesabında tutuklanacağını belirtmiş.

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