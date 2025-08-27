Zabıta memuru feci şekilde can verdi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Zabıta memuru feci şekilde can verdi

Rize'nin Çayeli ilçesinde, 5 katlı binanın çatısında çalışırken dengesini kaybederek beton zemine düşen zabıta memuru Muhammet Yalçınkaya (46), hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Karaağaç köyünde meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde zabıta memuru olarak görev yapan Muhammet Yalçınkaya, tatil için geldiği memleketinde kayınpederine ait inşaatta yapılan çalışmalara yardım ederken, çıktığı çatıda dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düştü.

Milas’ta kanlı pusu! Kadın cinayeti çözüldüMilas’ta kanlı pusu! Kadın cinayeti çözüldü

Ağır yaralanan Yalçınkaya, olay yerine gelen ambulansla İshak Karahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

dha-262700-1.jpg

Yalçınkaya burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Son Haberler
Filenin Sultanları namağlup son 16’da
Filenin Sultanları namağlup son 16’da
İstanbul'un göbeğinde iş yerine silahlı saldırı
İstanbul'un göbeğinde iş yerine silahlı saldırı
12 Dev Adam'dan EuroBasket’e dev adım: Gövde gösterisiyle başladık!
12 Dev Adam'dan EuroBasket’e dev adım: Gövde gösterisiyle başladık!
Güller ve Günahlar dizisinin afiş çekimleri tamamlandı
Güller ve Günahlar dizisinin afiş çekimleri tamamlandı
Cumhur İttifakı ortağından dikkat çeken çıkış!
Cumhur İttifakı ortağından dikkat çeken çıkış!