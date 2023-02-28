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Zabıta memuru meslektaşını karakolda vurdu 

Eskişehir’de aynı karakolda görev yaptığı arkadaşını işyerinin içinde tabancayla göğsünden vurarak ağır yaralayan zabıta memuru yakalanarak gözaltına alındı. Vurulan zabıtanın durumunun ağır olduğu açıklandı.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 07:08
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Zabıta memuru meslektaşını karakolda vurdu 

Zabıta memuru meslektaşını karakolda vurdu 
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İHA'nın haberine göre, olay, Uluönder Mahallesi’nde bulunan Tepebaşı Zabıta Karakolu’nda meydana geldi. Bir süredir psikolojik sıkıntılar yaşadığı iddia edilen zabıta memuru Meriç S. (36), izin günü olmasına rağmen karakola geldi. 

Kendisi gibi zabıta olan iş arkadaşlarının bazılarına selam verdikten sonra içeri giren Meriç S., çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Seyhan Ç.’ye (40) silahla arka arkaya ateş etti. Göğsüne isabet eden iki kurşunla ağır yaralanan Seyhan Ç., Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Şüpheli Meriç S. olay yerinden kaçtı. Hastanede tedavi altına alınan Seyhan Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 

Eskişehir-Bursa karayolundan kaçtığı öğrenilen şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelinin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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