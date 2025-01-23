Zabıtadan araç denetimi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Zabıtadan araç denetimi

Ordu zabıtası Altınordu ilçesinde hafriyat tırı ve kamyonları, beton mikserleri ile inşaat malzemesi taşıyan açık dorseli tırları denetledi. Brandasız hafriyat ve mıcır taşıyarak çevre kirliliği oluşturan, trafik güvenliğini de tehlikeye atan kamyonlara yasal işlem yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından Altınordu ilçesi Organize Sanayi Bölgesi ile Karapınar Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimlerde hafriyat tırı ve kamyonları, beton mikserleri ile inşaat malzemesi taşıyan açık dorseli tırlara yönelik geniş çaplı denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, merkez bölgelerde trafiğe çıkışın yasak olduğu saatlerde kurala uymayan ağır tonajlı araçlar tespit edildi.

Ayrıca brandasız hafriyat ve mıcır taşıyarak çevre kirliliği oluşturan, trafik güvenliğini de tehlikeye atan kamyonlar durduruldu. Bunların yanında ruhsat, sevk irsaliyesi ve diğer belgelerinde ise eksik tespit edilen sürücülere de yasal işlem uygulandı.

Denetimlerde ağır tonajlı araçların evrak ve araç kontrolleri yapılırken, sürücüler ise yüklerin brandayla düzgün şekilde örtülmesi, lastiklerin ise temiz tutulması konusunda uyarıldı.

Zabıtadan araç denetimi

Zabıtadan araç denetimi

Zabıtadan araç denetimi

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