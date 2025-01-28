Zabıtadan kaldırım ve yol işgali denetimi

Kaynak: İHA
Zabıtadan kaldırım ve yol işgali denetimi

Çorum zabıtası, kent genelinde kaldırım ve yol işgali yapan esnafları denetledi. Yayaların kullandığı kaldırımları işgal eden esnafın önündeki ürünler işyerleri içerisine çekilmesi konusunda uyarıda bulunan zabıta, yol üzerine konulan reklam materyalleri toplayarak depoya kaldırdı.

Market denetimlerine aralıksız devam eden Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Cemilbey Caddesi üzerinde kaldırım ve yollarda bulunan işgallerle ilgili denetim yaptı.

aw379275-01.jpg

Zabıta Müdürü İrfan Göyhan'ın da katıldığı denetiminde, yollarda araçların park etmesine engel olan materyallerin yanı sıra kaldırım üzerine konulan reklam tabelaları ve kasalar da ekipler tarafından iş yeri sahiplerine yapılan uyarıların ardından toplatıldı.

Daha önceden yapılan uyarılara uymayan esnafın yol üzerine ve kaldırıma koyduğu reklam materyalleri zabıta ekipleri tarafından araca yüklenerek kaldırıldı.

Zabıta Müdürü İrfan Göyhan ekiplerin Çorum genelinde işgallere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini ifade etti.

aw379275-02.jpg

aw379275-04.jpg

aw379275-03.jpg

Son Haberler
Twente-Beşiktaş maçını dünyanın en iyi hakemi yönetecek
Twente-Beşiktaş maçını dünyanın en iyi hakemi yönetecek
Balotelli, Genoa defterini kapatıyor
Balotelli, Genoa defterini kapatıyor
İstanbul Valiliği duyurdu! İşte 2025 yılında toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapılacak alanlar...
İstanbul Valiliği duyurdu! İşte 2025 yılında toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapılacak alanlar...
İş insanları arasında 3.5 milyon liralık saat tartışması!
İş insanları arasında 3.5 milyon liralık saat tartışması!
Feyenoord, Milan’ın Gimenez teklifini "aşağılayıcı" buldu
Feyenoord, Milan’ın Gimenez teklifini "aşağılayıcı" buldu