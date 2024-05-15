Zabıta'dan motosiklet denetimi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Zabıta'dan motosiklet denetimi
Düzce'de Zabıta Müdürlüğü tarafından şehir merkezinde denetimler devam ediyor.

Düzce şehir merkezinde, Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri işbirliği içinde denetimlerine devam ediyorlar. Özellikle kent merkezinde trafik kurallarını ihlal edenlerin cezalandırıldığı denetimlerde, iki farklı ekip İstanbul Caddesi ve Kuyumcuzade Bulvarı'nda araçları kontrol etti. İstanbul Caddesi'nde motosikletlerin yasak olmasına rağmen bu yola giren sürücülere 47/1 C maddesi gereğince 11 araç sahibine 690’ar Türk Lirası ceza kesildi.

Diğer bir ekip ise ilçelerden şehir merkezine giriş yapan toplu taşıma araçlarını denetledi. Zabıta Müdürlüğü, Emniyet ve Ulaşım ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği denetimlerde 30 toplu taşıma aracı incelendi ve kurallara uymayan sürücülere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince işlem yapıldı.

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