Zabıtadan taksicilere sıkı denetim

Kaynak: İHA
Zabıtadan taksicilere sıkı denetim

Bilecik'te vatandaşların daha iyi şartlarda hizmet alabilmeleri için kentte ticari taksilere sıkı denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında 6 araca idari para cezası uygulandı.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından "Taksi taşımacılığı ve taksi yönetmeliği" hükümlerine göre gerçekleşen denetimler belirli periyotlarda aralıksız sürüyor.

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Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler taksi duraklarını ziyaret ederek; kayıtlı taksileri ve şoförleri denetlediler. Denetimde önce durakların ve taksilerin "Çalışma ruhsatı" ve "Vize" kontrolü yapıldı. Ardından da ticari taksiler iç ve dış temizliği, taksi tabelalarının olup olmadığı, taksimetre tarifesinin taksimetre cihazına işli olup olmadığı ve yolcu ücret tarifesine uygun çalışıp çalışmadığı gibi birçok kriterde detaylı denetime tabi tutuldu.

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Yürütülen denetim kapsamında ise ticari taksi araçlarına, temizlik kuralına uymayan 6 şahsa uyarı yapılarak idari para cezası işlemi uygulandığı öğrenildi.

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