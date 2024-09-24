Zabıtanın dansı Derya Uluğ'un konserine damga vurdu

Edirne'nin İpsala ilçesinde düzenlenen 23. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı'nda sahne alan Derya Uluğ, konseri sırasında zabıta memuru Hasan Ur'u sahneye çıkararak izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı. Zabıta kıyafetleriyle sahneye çıkan memur, Uluğ’un performansına dans ederek eşlik etti.

Özellikle Kenan Doğulu’nun "Çakkıdı" şarkısı çalarken ritmik hareketlerle göbek atan zabıta, seyircilerin alkışlarıyla daha da coştu. Memurun enerjik dansı ve Derya Uluğ ile olan uyumu, izleyicilerden büyük beğeni topladı ve keyifli bir atmosfer yarattı.