Zafer Arapkirli 'Artık şüphem kalmadı' diyerek açıkladı: Milletçe ağır bir beddua aldık

Gazeteci Zafer Arapkirli, sosyal medya hesabından “Milletçe ağır bir beddua aldık” başlığıyla çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

Zafer Arapkirli 'Artık şüphem kalmadı' diyerek açıkladı: Milletçe ağır bir beddua aldık

Gazeteci Zafer Arapkirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemde kalmaya devam ediyor.

Arapkirli''nin yaptığı son paylaşım dikkat çekti.

AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın İstiklal Marşı’nı yanlış okuduğu anın görseli, “Nebati’den soğan fiyatlarına yönelik eleştirilere yanıt: Git cücüğüyle oyna biraz cücüğüyle” ve “Bakan Varank TOGG’unu yıkadı, sosyal medyada tepki çekti: ‘Yıkama makinesi bir dakikada bir öğretmenden çok kazanıyor” başlıklı haberlerinin ekran görüntülerinin yer aldığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Arapkirli, ARTIK ŞÜPHEM KALMADI… Kesin; Milletçe ağır bir beddua aldık, Affedilmez bir günah işledik, Abdestsiz camiye girdik, Oruçlu iken rakı sofrasına oturduk, Birilerinin fena “âhını” aldık… filan. Başka türlü olamaz…”

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ARAPKİRLİ’NİN EKLEDİĞİ GÖRSELLERİN ANLAMI

Arapkirli’nin paylaşıma eklediği görseller ise dikkat çekti. Paylaşımdaki ilk görsel AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın, TBMM’de bayrak açtığı konuşmasında kağıda bakmasına rağmen İstiklal Marşı'nı yanlış okuduğu andan.

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İkinci görsel AKP’den Mersin milletvekili adayı olan Nurettin Nebati’nin soğan fiyatının yüksek olduğu eleştirisinde karşı kullandığı "Şimdi yeni ürün çıkmaya başladı ya soğan fiyatları aşağı gitmeye başladı. Ben de onlara diyorum ki, git cücüğüyle oyna biraz cücüğüyle" ifadelerin yer aldığı bir haberin ekran görüntüsü.

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Üçüncü görsel ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın, oto yıkama istasyonunda, TOGG'unu yıkadığı anların sosyal medyada ekonomik krizi hatırlatan yurttaşlar tarafından yorum yağmuruna tutulduğunu aktaran bir başka habere ait.

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