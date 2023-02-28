Zafer Arapkirli her başarısız iktidarın uyguladığı taktiği açıkladı

Fenerbahçe taraftarlarının 25 Şubat’taki Konyaspor maçı boyunca “Hükümet istifa” diye slogan atması gündem olmuştu. 27 Şubat’ta da İnönü Stadyumu’nda Antalyaspor’u konuk eden Beşiktaş tribünlerinden “Hükümet istifa” sloganı yükselmişti.

Tribündeki protestoların ardından MHP Genel Başkanı Bahçeli ile yardımçısı Semih Yalçın'ın ardından çok sayıda MHP'li ve AKP'li isim Beşiktaş üyeliğinden istifa ettiklerini açıklamıştı. Bahçeli de maçların seyircisiz oynanması gerektiğini iddia etmişti.

TEHDİT ETTİ

İzmir AK Parti İl Başkan Yardımcısı Sefa Şahin, 'Hükümet istifa' diye slogan atan taraftara hakaret ederek tepki göstermiş 'Paralı köpekler, satılmış şerefsizler. Sizin için güneş doğmayacak. Devlet hesap sorar!' ifadelerini kullanmıştı.

"Devlet" ve "hükümet" in 2 ayrı kavram olduğuna dikkat çeken Zafer Arapkirli'nin konuyla ilgili;

"KALKAN... "Devletin manevi şahsiyetine hakaret" başarısız iktidarların devleti değil kendilerini korumak üzere oluşturdukları "sanal" bir kalkandır. Eğer öyle üzerine titrenmesi gereken "manevi şahsiyet" varsa ona en ağır hakareti devleti bu hale getirenler etmiştir." yorumu dikkat çekti.

İşte Zafer Arapkirli'nin konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım;

Zafer Arapkirli'nin paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

ANLAMAK İSTEMEYENLER YA DA BİLMEYENLER İÇİN... DEVLET VE HÜKÜMET ARASINDAKİ FARK

Hükümet devlet otoritesini işleterek politikalar belirler ve belirlenen politikaları devlet yürütür. Devlet hükümetin bir aygıtıdır.

Devlet ile hükümet arasında en önemli fark devletin devamlı olmasıdır. Hükümetler geçici olup, belli bir süre görev yaparlar. Bu süre dolduğunda hükümetin görevi sona erer. Ancak devlette bu söz konusu değildir. Hükümet devlet otoritesini işleterek politikalar belirler ve belirlenen politikaları devlet yürütür. Devlet hükümetin bir aygıtıdır ve hükümet devleti işleten bir mekanizmadır. Devletin kurumlarının halkın oylarıyla iktidara gelen hükümetler tarafından halk adına kullanması söz konusudur.

Statlardaki "Hükümet istifa" tezahüratlarına ceza geleceği iddia ediliyor. Bu husustaki talimatnamede 53. madde "Çirkin ve kötü tezahürat", 42. madde ise "Ayırımcılık ve ideolojik propaganda" başlığıyla yer alıyor.

Öte yandan 'Devletin manevi şahsiyetine hakaret' cezaya tabidir.

Devletin manevi şahsiyetine hakaret edenler; 3038 sayılı kanunla yapılan değişikliğin ardından madde metni;4 “Türklüğü, Büyük Millet Meclisi'ni, Cumhuriyeti, Hükümetin manevi şahsiyetini alenen tahkir ve tezyif edenler bir seneden altı seneye kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılır"