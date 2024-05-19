Zafer Arapkirli kendisini de fişleyen SETA'nın foyasını açıkladı

SETA tarafından geçtiğimiz yıllarda gazeteciler hakkında bir rapor hazırlanmış ve burada gazetecileri adeta ajan, hain diyerek fişlemeye çalışmıştı. Raporda daha önce yurt dışı kaynaklı medya kuruluşlarında çalışan gazetecileri "Devlete - millete karşı işlenmiş suç" diyerek göstermeye çalışmıştı.

Zafer Arapkirli hakkında “Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları” kategorisinde göstererek fişlemeye çalışmıştı.

AB’DEN FON ALDIKLARINI ORTAYA ÇIKARDI

Gazeteci Zafer Arapkirli AB raporlarından SETA’nın Avrupa Birliği’nden fon aldığını açıklayarak SETA ve SETA başkanı olan Burhanettin Duran’a sert eleştiride bulundu. “Şimdi konuşsana Burhan..” diyerek SETA tarafından sicili temiz olan gazetecilere terbiyesizlik yapıldığını ifade eden Arapkirli’nin konu hakkındaki açıklaması şu şekilde:

“ŞİMDİ KONUŞSANA BURHAN..."

Yakın geçmişte benim gibi "geçmişi belli, sicili tertemiz ve onur duyulacak" gazetecileri adeta "bir hain şer network'ü" içinde gizli faaliyet gösteren ajanlar" gibi fişleyerek raporlar yayınlayan SETA isimli kuruluşun başkanı BURHANETTİN DURAN beyefendi.

Yabancı yayın kuruluşlarında çalışmış olmayı, oralardan maaş almayı, ya da bazı basın-yayın organlarının AB benzeri yerlerden "fon" alarak faaliyet göstermesini, yayınladığınız "çakma istihbaratçıvari" raporlarla "Devlete - millete karşı işlenmiş suç" gibi gösteren sizlerin AB'den "fon aldıkları" ortaya çıktı.

İki çift lafınız, bir kelime özrünüz olacak mı?

Yaptığınız terbiyesizliğin, hain fişlemelerin ve seviyesiz saldırıların suçluluk duygusu azıcık çökmeyecek mi üzerinize?

Utanmadınız mı hiç?

Utanmadınız mı, alnı tertemiz, başı dimdik gazetecileri fişlemeye, milletin önüne "hain - ajan" diye atmaya?

UTANMIYOR MUSUNUZ?

(Görseller: SETA raporundan)”

GAZETECİLERİ FİŞLEDİ DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI OLDU

Gazetecilere ajan suçlaması yapan fakat daha sonra yabancılardan kendilerinin fon aldığı ortaya çıkan SETA Başkanı Burhanettin Duran, 17 Mayıs 2024 sayılı resmi gazetede Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Dışişleri Bakan Yardımcılığına atandı.

GAZETECİLERİ NASIL FİŞLEDİ

2019 yılında bir rapor hazırlayan “SETA Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları” başlığı ile rapor yayımlamış ve burada birçok gazetecinin özgeçmişlerini, daha önce çalıştıkları kurumları herkes ile paylaşmıştı. Pek çok gazeteci ve siyasetçi bunun kabul edilemez olduğunu ifade ederek rapora tepki göstermiş ve nihayetinde konu hakkında SETA’ya dava açılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, SETA gazetecileri fişlediği gerekçesiyle tepkilere neden olan raporda "suç unsuru bulunmadığı" gerekçesiyle, "kovuşturmaya yer yok" kararı verdi.