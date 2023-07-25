Zafer Arapkirli'den AKP trolüne tokat gibi Ayasofya cevabı

Zafer Arapkirli, AKP trolünün sosyal medya üzerinden yaptığı Ayasofya temalı paylaşımına tokat gibi bir yanıt verdi. AKP trolü Mustafa Kemal Atatürk ve Erdoğan'ın imzalarını karşılaştırmıştı.

Zafer Arapkirli'den AKP trolüne tokat gibi Ayasofya cevabı

Sosyal medya üzerinden altında Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasının bulunduğu Ayasofya'nın müzeye çevrilmesi kararının olduğu resmi belgeyi paylaşan AKP'li bir trol paylaşımının yanına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya'yı yeniden cami yapan kararnamesini koydu ve söz konusu kararların altına atılan imzalar üzerinden "Benim imzam senin imzamı döver! Dövdü de" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

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Yapılan bu paylaşıma kayıtsız kalmayan gazeteci Zafer Arapkirli, Atatürk'ün vatanı kurtardığını ve aslında bu değişikliği yapma hakkını da yine ona borçlu olduğumuzu hatırlatarak şu yanıtı verdi:

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"Dövme, işini falan bilemem de... 'Soldaki imza' olmasa, o mabedin adı şimdi Ἁγία Σοφία diye yazılıyordu"

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