Zafer Arapkirli’den CHP’ye İstanbul önerisi: AKP taktiği

Gazeteci Zafer Arapkirli, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, CHP'ye yerel seçimler için öneride bulundu. Arapkirli, CHP'yi AKP'nin genel seçimlerde uyguladığı taktiği İstanbul için uygulamaya çağırdı.

Zafer Arapkirli’den CHP’ye İstanbul önerisi: AKP taktiği

Editör: Çağlar Bülent Sansar

Gazeteci Zafer Arapkirli X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) tavsiyede bulundu. Arapkirli, CHP'nin, cumhurbaşkanlığı seçiminde AKP'nin uyguladığı stratejiyi 2024 yerel seçimlerinde İBB için uygulamaya çağırdı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'nı, adayını duyurmaya zorlamıştı. Gazeteci Zafer Arapkirli, bu stratejinin 2024 yerel seçimleri için CHP'nin kullanabileceğini söyledi. Arapkirli, "CHP'NİN YERİNDE OLSAM Cumhurbaşkanı seçiminde AKP'nin yaptığı gibi, İstanbul seçimi için Erdoğan'ı sıkıştırırdım... 'Haydi açıklasana adayını! Niye bekliyorsun hâlâ?'" ifadelerini kullandı.

Yanlarına gülen yüz emojisi koyarak AKP'nin olası İBB adaylarını paylaşan Arapkirli, şunları kaydetti:

"Ortalıkta dolaşan isimlere bakar mısınız?

Tevfik Göksu

Fahrettin Koca

Murat Kurum

Şaka gibi."

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