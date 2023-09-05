Zafer Arapkirli'den Sputnik'teki greve destek

Gazeteci Zafer Arapkirli, grevlerinin 20. gününde Sputnik’te sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkartılan gazetecileri ziyaret etti.

Zafer Arapkirli'den Sputnik'teki greve destek

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) tarafından grevin 20. günü dolayısıyla Sputnik binasının önünde grevdeki Sputnik çalışanlarıyla dayanışma eylemi gerçekleştirdi.

Çok sayıda siyasi parti, milletvekili ve gazetecinin katıldığı eylemde deneyimli gazeteci Zafer Arapkirli de yer aldı.

Arapkirli, sosyal medya hesabından eylemden bir fotoğraf paylaşırken, grevdeki işçilerin yalnız olmadığını yazdı.

arapkirli.jpgZafer Arapkirli’nin paylaşımı şu şekilde oldu:

SPUTNİK EMEKÇİSİ YALNIZ DEĞİL!..

Grevin 20’nci gününde, Sputnik’te haksız yere işlerine son verilen meslektaşlarımıza desteğe geldik.

Emekçiler örgütlene örgütlene, direne direne kazanacak.

arapkirlikeps.jpg

NE OLMUŞTU?

Rusya merkezli haber sitesi Sputnik’in Türkçe servisinde TGS ile iş verenler arasında süren Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri sonuçsuz kalmış ve grev kararı alınmıştı. Alınan grev kararı sonrasında küçülmeye gidildiği gerekçesiyle TGS üyesi olan sendikalı 24 gazeteci işten atılmıştı.

İşten atılan gazeteciler Sputnik ofisinin de bulunduğu plazanın önünde greve başlamıştı. Gazeteciler, grevin 20. gününde de eylemlerine devam ediyor.

İlgili Haberler
Bir işaret gibi herkes aynı sakalı bırakıyor. Zafer Arapkirli canlı yayında yakaladı
Sputnik’te grev 7'inci gününde sürüyor
Sputnik’te grev 7'inci gününde sürüyor
Sputnik'te grev yapan gazetecilerin tamamı işten çıkarıldı
Sputnik’te grev kararı alındı
Sputnik’te grev kararı alındı
Öne Çıkanlar
Türk Hava Yollar THY ucuz bilet kampanyası nedir? THY Kuzey Kıbrıs ucuz uçak bileti kampanyası koşulları nedir?
Türk Hava Yollar THY ucuz bilet kampanyası nedir? THY Kuzey Kıbrıs ucuz uçak bileti kampanyası koşulları nedir?
Mehmet Ulay kimdir? Mehmet Ulay öldü mü?
Mehmet Ulay kimdir? Mehmet Ulay öldü mü?
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
Araç sahiplerine acı haberi Orhan Uğuroğlu açıkladı. Ek MTV ödemesi 6 Eylüle kadar uzatılmıştı
Araç sahiplerine acı haberi Orhan Uğuroğlu açıkladı. Ek MTV ödemesi 6 Eylüle kadar uzatılmıştı
Son Haberler
Neye niyet neye kısmet. Balıkçının oltasına martı takıldı Güncel
Neye niyet neye kısmet. Balıkçının oltasına martı takıldı
Fatih Altaylı sordu, Meral Akşener yanıtladı Güncel
Fatih Altaylı sordu, Meral Akşener yanıtladı
AKP’li İl Başkanı başhekimi ölümle tehdit etti: Seni yaşatmayacağım Güncel
AKP’li İl Başkanı başhekimi ölümle tehdit etti: Seni yaşatmayacağım
Sinop’ta huzur ve güven uygulaması Güncel
Sinop’ta huzur ve güven uygulaması
Rusya’yı sarsan suikast. Üst düzey general telefonunu açtı, havaya uçtu Dünya
Rusya’yı sarsan suikast. Üst düzey general telefonunu açtı, havaya uçtu
İTÜ'de yemek ücretlerine son 2 ayda ikinci zam. Bu öğrenciler taş mı yesin? Güncel
İTÜ'de yemek ücretlerine son 2 ayda ikinci zam. Bu öğrenciler taş mı yesin?
Erick Bailly Beşiktaş için İstanbul'da Spor
Erick Bailly Beşiktaş için İstanbul'da