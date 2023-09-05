Zafer Arapkirli'den Sputnik'teki greve destek

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) tarafından grevin 20. günü dolayısıyla Sputnik binasının önünde grevdeki Sputnik çalışanlarıyla dayanışma eylemi gerçekleştirdi.

Çok sayıda siyasi parti, milletvekili ve gazetecinin katıldığı eylemde deneyimli gazeteci Zafer Arapkirli de yer aldı.

Arapkirli, sosyal medya hesabından eylemden bir fotoğraf paylaşırken, grevdeki işçilerin yalnız olmadığını yazdı.

Zafer Arapkirli’nin paylaşımı şu şekilde oldu:

SPUTNİK EMEKÇİSİ YALNIZ DEĞİL!..

Grevin 20’nci gününde, Sputnik’te haksız yere işlerine son verilen meslektaşlarımıza desteğe geldik.

Emekçiler örgütlene örgütlene, direne direne kazanacak.

NE OLMUŞTU?

Rusya merkezli haber sitesi Sputnik’in Türkçe servisinde TGS ile iş verenler arasında süren Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri sonuçsuz kalmış ve grev kararı alınmıştı. Alınan grev kararı sonrasında küçülmeye gidildiği gerekçesiyle TGS üyesi olan sendikalı 24 gazeteci işten atılmıştı.

İşten atılan gazeteciler Sputnik ofisinin de bulunduğu plazanın önünde greve başlamıştı. Gazeteciler, grevin 20. gününde de eylemlerine devam ediyor.