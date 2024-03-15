Zafer Partili başkan adayı çılgına döndü: Küfürlü paylaşımlara karşı ağzını fena bozdu

Kaynak: Haber Merkezi
Zafer Partili başkan adayı çılgına döndü: Küfürlü paylaşımlara karşı ağzını fena bozdu
Zafer Partisi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mahmut Tatar, bir takipçisine verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu.

Zafer Partisi'nin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterdiği Mahmut Tatar, sosyal medyada iki kullanıcı ile tartıştı.

ÖNCE ATATÜRK'E, SONRA DA ZAFER PARTİLİ TATAR'A KÜFRETTİ

Önce Türkiye’nin kurucusu ve kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e küfreden bir kullanıcı, "Kendi milletini satan karısını da satar. Böyle adamdan kimseye fayda gelmez. Bu Mahmut karısını da satıyor" ifadeleriyle Tatar'a da küfretti.

Tatar ise bu sözlere, "Hangi genelevde doğdun onu söyle" diye yanıt verdi.

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KÜFÜRLERE SERT SÖZLERLE YANIT VERDİ

Bir başka sosyal medya kullanıcısı da Tatar'ı benzer ifadelerle tahrik etmeye devam etti.

Bunun üzerine Tatar, şu satırları yazdı:

"Diyarbakır belediye başkanı seçildiğimde ananı avradını Diyarbakır genelevine kadrolu olarak işe alıp Türk milletinin hizmetine sunacağım. Sana sözüm olsun. Seçilmediğim takdirde dağdaki genelevde stajyer olarak işlerine devam etmek zorunda kalacaklar."

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ADRESİNİ VE TELEFON NUMARASINI PAYLAŞTI

Öte yandan Zafer Partili Mahmut Tatar, sosyal medyadan kendisine küfredenlere açık adresini ve cep telefonu numarasını paylaşarak karşılık verdi.

Tatar, "Yazarak olmaz bu işler oğlum. Güvendiğin ağa babalarını da al gel." İfadelerini kullandı.

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