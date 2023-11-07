Zafer Partili başkan aracında ölü bulundu

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, Zafer Partisi İlçe Başkanı Ramazan Şahin otomobilinin yanında ölü bulundu.

Zafer Partili başkan aracında ölü bulundu

Muğla’nın dalaman ilçesinde ailesi tarafından iki gündür haber alınamayan Zafer Partisi İlçe Başkanı Ramazan Şahin'in (59) bulunması için çalışma başlatıldı.

Şahin'in cep telefonunun Ortaca ilçesindeki Kocabel mevkisinde sinyal verdiği belirlendi. Olay yerine giden Polis ekipleri, Şahin'i otomobilin yanında hareketsiz halde buldu. Olay yerine Sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Şahin’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Şahin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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