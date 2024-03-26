Zafer Partili Metin Can'dan iftar

İftar programında vatandaşlar ile bir araya gelen Zafer Partisi Fatih Belediye Meclis Üyesi adayı Metin Can göreve gelmeleri halinde yapacaklarını anlattı.

Zafer Partili belediyelerin sığınmacı ve kaçaklara kapıları kapatacağını belirten Can, uyuşturucu sorunu ile mücadele edeceklerini vurguladı.

İstanbul'u bekleyen deprem tehlikesine de dikkat çeken Can, "Bizim ruhsat verdiğimiz ve güçlendirme yaptığımız binalar yıkılmayacak" dedi.

İftar programına ilgi gösteren gençlerle de sohbet eden Can, üniversite öğrencilerine belediye bünyesinde yarı zamanlı iş imkanı sağlayacaklarını ifade etti.