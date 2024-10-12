Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'dan Numan Kurtulmuş'a anayasanın 3.maddesi yanıtı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'dan Numan Kurtulmuş'a anayasanın 3.maddesi yanıtı

Numan Kurtulmuş'un anayasanın 3.maddesinin değiştirmesine yönelik açıklamalarını Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ sert bir dille eleştirdi.

Gazi Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Programı’nda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş değiştirilmesi teklif dahil edilemez olan anayasanın 3. maddesinin değişiklik istedi.

Numan Kurtulmuş, "Devletin ülkesi olmaz, devletin milleti olmaz" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş bu tepki çeken sözlerini Zafer Partisi Lideri çok sert bir dille eleştirdi.

Ümit Özdağ'ın paylaşımı şu şekilde:

"Alıştıra alıştıra bölecekler anlaşılan. Numan Kurtulmuş kelime oyunu yapıyor. Oysa doğrusu 'Türkiye devleti ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüdür.'

Devlet, yüksek otorite, millet ve ülkeden oluşur. Bütün devletler hukuku kitaplarında böyle anlatılır. Onun için yazanlar doğru yazmış. Tabii amaç ilk 3 maddede masum değişiklikler önerip sonra içeriğini tamamen yok etmek. Bu devlet yıkılırsa hepimiz altında kalırız. Fakat en çok yöneten ve yıkanlar kalır."

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