Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'dan videolu Kerkük çağrısı! 'Telafer’i Tuz’u bütün Türkmeneli’ni unutmadık'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'dan videolu Kerkük çağrısı! 'Telafer’i Tuz’u bütün Türkmeneli’ni unutmadık'

Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'dan dikkat çeken Kerkük çağrısı geldi. Özdağ, "Herkes unutsa dahi Zafer Partisi Kerkük’ü unutmayacak, Telafer’i, Tuz’u ve bütün Türkmeneli’ni unutmayacak" sözlerini kullandı.

Irak Türkmen Cephesi (ITC), Kerkük'te nüfus sayımı öncesinde yapılan nüfus aktarımı girişimlerinin tarihi Türk şehri Kerkük'ün demografik yapısını hedef aldığını belirten bir bildiri yayımlamıştı.

ITC'nin açıklamasında, "Kerkük'ün gerçek nüfusunu ve demografik yapısını değiştirmek amacıyla farklı illerden çok sayıda ailelerin güvenlik güçleri ve kamuoyunun gözü önünde Kerkük'e getirilmesi gibi genel nüfus sayımı süreçlerinde yaşanan bu ihlalleri büyük bir endişe ile takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Konuyla ilgili paylaşım yapan Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, vatandaşları Irak başkonsolosluğu önünde yapacakları basın açıklamasına çağırdı.

"BÜTÜN İSTANBULLULAR DAVETLİDİR "

Ümit Özdağ paylaşımına şu notu düştü:

"Herkes unutsa dahi Zafer Partisi Kerkük’ü unutmayacak, Telafer’i, Tuz’u ve bütün Türkmeneli’ni unutmayacak. Yarın saat 15.00’de Zafer Partisi İstanbul il başkanlığı Irak başkonsolosluğu önünde basın açıklaması yapacak. Bütün İstanbullular davetlidir. "

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