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Zafer Partisi'nde üst düzey değişiklik

Zafer Partisi'nde Sevdagül Tunçer sözcülük görevinden alındı. Tunçer’in yerine Ali Şehirlioğlu sözcü olarak getirildi.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 11:45
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Zafer Partisi'nde Sevdagül Tunçer sözcülük görevinden alındı

Zafer Partisi'nde üst düzey değişiklik
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Zafer Partisi'nde sözcülük görevine Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu getirildi. Sözcülük görevini yürüten Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevdagül Tunçer, görev değişimini Twitter hesabından duyurdu.

Sevdagül Tunçer paylaşımında, "Türk Gençliğinin Zafer Partisine karşılıksız desteği üzerine onları temsilen üstlendiğim ve bu bilinç, motivasyon ve adanmışlıkla yürüttüğüm Zafer Partisi sözcülüğü görevim sonlanmıştır. Kalp kırdıysam hakkınızı helal edin. Göreve yeni getirilen Ali Şehirlioğlu'nu tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

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