Zafer Partisi'nin 'sarı torba' paylaşımına soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Tunç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgili ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama’ suçu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır."

NE OLMUŞTU?

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, 62 yaşında tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeni ile hayatını kaybetmişti.

Önder'in hayatını kaybetmesi üzerine Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'nın yaptığı sosyal medya paylaşımları dikkat çekti.

Paylaşımlarda 'sarı torba' ve 'sırrı' ifade ve görsellerinin yer alması Önder'in ölümüne gönderme olarak değerlendirildi.