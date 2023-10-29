Zaferin Rengi filminden ilk fragman geldi

İngiliz işgal kuvvetleri kumandanı General Harington’ın İstanbul’dan ayrılırken kendi adına düzenlediği futbol maçında Fenerbahçe’nin İngiliz takımına karşı zaferini anlatan “Zaferin Rengi” filmi, ilk fragmanını paylaştı.
Konuya ilişkin yazılı açıklamaya göre yönetmen koltuğunda Abdullah Oğuz’un oturduğu film, 1918-1923 döneminin işgal altındaki İstanbul’unda düşman kuvvetlerine karşı örgütlenerek Anadolu’da başlatılan direnişi, Cumhuriyet tarihinin en büyük spor başarılarından biri olarak kabul edilen General Harington Kupası zaferini beyazperdeye taşıyacak.
Filmin ana kahramanı ve Fenerbahçe’nin kurucu üyesi Galip Bey’i Kubilay Aka canlandırırken Peyker rolünde Gülper Özdemir yer alacak.
Sabri Toprak’ı Nejat İşler, Topkapılı Cambaz’ı Timuçin Esen, Mustafa Kemal Paşa’yı Yiğit Özşener ve Halide Edip Adıvar’ı Birce Akalay canlandıracak.
Zaferin Rengi, Şubat 2024’te beyaz perdede olacak.