Zağnos Paşa Cami'nde bayramlaşma

Balıkesir protokolü bayram namazında Zağnos Paşa Cami'nde bir araya geldi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu öncülüğünde camiye gelen protokol üyeleri vatandaşlarla beraber bayram namazı kıldıktan sonra cami içinde protokol ve vatandaşlar bayramlaştı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Milletvekilleri Serkan Sarı, İsmail Ok, Ekrem Gökay Yüksel, Mustafa Canbey, komutanlar ve ilçe belediye başkanlarının katılım sağladığı bayramlaşma merasiminin ardından Zağnos Paşa türbesinde dualar edildi.
İlgili Haberler