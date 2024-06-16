Zağnos Paşa Cami'nde bayramlaşma

Düzenleme: Kaynak: İHA
Zağnos Paşa Cami'nde bayramlaşma

Balıkesir protokolü, Zağnos Paşa Cami'nde bayram namazını kıldıktan sonra bayramlaş merasimi gerçekleştirdi.

Balıkesir protokolü bayram namazında Zağnos Paşa Cami'nde bir araya geldi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu öncülüğünde camiye gelen protokol üyeleri vatandaşlarla beraber bayram namazı kıldıktan sonra cami içinde protokol ve vatandaşlar bayramlaştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Milletvekilleri Serkan Sarı, İsmail Ok, Ekrem Gökay Yüksel, Mustafa Canbey, komutanlar ve ilçe belediye başkanlarının katılım sağladığı bayramlaşma merasiminin ardından Zağnos Paşa türbesinde dualar edildi.

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