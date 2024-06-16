Edirne'de Kurban Bayramı coşkusu

Kaynak: İHA
Edirne'de Kurban Bayramı coşkusu

Edirne'de Kurban Bayramı coşkusu, camilere sığmadı. Vatnadaşlar bayram coşkusuyla camileri doldurdu.

Sabah erken saatlerde camilere akın eden vatandaşlar, kılınan namaz sonrasında camilerde verilen bayram hutbesini dinledi.

Yılın her döneminde ziyaretçilerle dolup taşan Edirne'deki başta tarihi Selimiye Camii'nde süren restorasyon nedeniyle Eski Camii ve Üç Şerefeli Camisinde kıldı.

Sabahın ilk saatlerinden itibaren çevre il ve ilçelerden gelen cemaat, camiyi doldurdu.

Edirne İl Müftüsü Hasan Başoğlu’nun tarafından verilen vaazda, Filistin ve Doğu Türkistan'daki saldırılarda hayatını kaybedenler için de dua edildi.

Vaaz sonrasında Kurban Bayramı Namazı'nı kılan cemaat, sonrasından teşrik tekbirleriyle bayram hutbesini dinledi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, bayram namazının ardından protokol üyeleri önce cami içerisinde, sonra da cami avlusunda vatandaşla bayramlaştı.

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