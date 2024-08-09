Zaha Galatasaray'dan ayrılıyor. İşte yeni takımı

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Zaha Galatasaray'dan ayrılıyor. İşte yeni takımı

Galatasaray'ın Crystal Palace'tan transfer ettiği Wilfried Zaha'nın eski takımına geri döneceği iddia edildi.

Süper Lig'de sezonu Hatayspor maçı ile açacak olan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.

ZAHA AYRILIYOR
Galatasaray'ın Fildişili oyuncusu Wilfried Zaha, bugün oynanacak Hatayspor maçının kadrosuna alınmadı.

Tecrübeli oyuncuya teklifler olduğu ve bu tekliflerin değerlendirildiği aktarıldı.

CRYSTAL PALACE İLE GÖRÜŞÜYOR
Zaha'nın eski takımı Crystal Palace ile görüştüğü, ayrıca Galatasaray ve İngiliz ekibinin anlaşmasının yakın olduğu vurgulandı.

31 yaşındaki yıldızın yeni adresinin Premier Lig olması bekleniyor.

GALATASARAY KARNESİ
Galatasaray ile 42 maçta forma giyen Zaha, bu maçlarda 10 gol atarken 5 asist yaptı.

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