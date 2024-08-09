Zaha Galatasaray'dan ayrılıyor. İşte yeni takımı

Süper Lig'de sezonu Hatayspor maçı ile açacak olan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.

ZAHA AYRILIYOR

Galatasaray'ın Fildişili oyuncusu Wilfried Zaha, bugün oynanacak Hatayspor maçının kadrosuna alınmadı.

Tecrübeli oyuncuya teklifler olduğu ve bu tekliflerin değerlendirildiği aktarıldı.

CRYSTAL PALACE İLE GÖRÜŞÜYOR

Zaha'nın eski takımı Crystal Palace ile görüştüğü, ayrıca Galatasaray ve İngiliz ekibinin anlaşmasının yakın olduğu vurgulandı.

31 yaşındaki yıldızın yeni adresinin Premier Lig olması bekleniyor.

GALATASARAY KARNESİ

Galatasaray ile 42 maçta forma giyen Zaha, bu maçlarda 10 gol atarken 5 asist yaptı.