Zaha Okan Buruk'a cevap verdi. Yaptığı paylaşım olay yarattı

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Zaha Okan Buruk'a cevap verdi. Yaptığı paylaşım olay yarattı
Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'nın yaptığı paylaşım gündem oldu.

Galatasaray'a büyük umutlarla gelen Wilfried Zaha, son haftalarda yaşadığı form düşüklüğü nedeniyle kulübeye çekildi.

Süper Lig'de en son 25 Ocak'taki İstanbulspor karşılaşmasında ilk 11 oynayan Fildişi Sahilli futbolcu, Antalyaspor karşılaşmasında da 70. dakikada Vinicius'un yerine oyuna girdi varlık gösteremedi.

Teknik direktör Okan Buruk da karşılaşmanın ardından, "Zaha'dan beklentimiz yüksek. O da oynamak istiyor. Kendisini anlıyorum. İlk 11 başladığında daha iyi olacağını düşünüyor. Oyuna sonradan girdiği maçlarda beklentimiz bundan daha fazlası. Henüz beklentilerimizi karşılamadı. Yarışacak, formayı almak için bundan daha iyisini yapacak. Daha iyisini yaptığı zaman da formayı alacak" dedi.

Wilfried Zaha sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu saygısızlık karşısında gülmekten kendimi alamıyorum. Ama Tanrı benim savaşımı verir, ben değil" yorumunu yaptı.

Bu sözler; Okan Buruk'a cevap olarak değerlendirildi.

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