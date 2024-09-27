Zaha sonunda Lyon’da ilk maçına çıktı: Herkesi şaşırttı

Galatasaray’da beklentilerin altında kalan ve Lyon’a kiralanan Zaha, Fransız ekibinde beklediği süreleri bir türlü alamadı. Antrenmanlardaki isteksiz tavrı ile Fransız basınının tepkisini çeken Zaha’nın ailesinin Lyon’daki sosyal hayata bir türlü alışamadığı belirtiliyordu. Çıkan haberlerde İstanbul’da 4 katlı havuzlu villada yaşayan Zaha’nın ailesinin Fransa’da ise bir apartman dairesine taşınmasına dikkat çekilmişti.

İLK KEZ SAHAYA ÇIKTI

Tecrübeli oyuncu yeni takımında ilk kez UEFA Avrupa Ligi maçında süre bulmayı başardı. Olympiakos maçında oyuna sonradan giren Zaha, takımının 2. Golünde asisti yapan isim oldu. Tecrübeli oyuncu sol kanattan getirdiği topu ayağının dışıyla Benrahma’ya gönderdi. Golcü oyuncu topu ağlarla buluşturan isim oldu.

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon transfer ettiği 31 yaşındaki futbolcu 43 maça çıktı ve 10 gol, 5 asistlik performansa imza attı.