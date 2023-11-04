Zaha'nın elindekini gören şaştı kaldı. Sosyal medyada espri konusu oldu

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray kendi evinde Kasımpaşa ile karşılaştı
Rakibini 2-1 mağlup etmeyi başaran sarı-kırmızılılar maç fazlasıyla liderliğe oturdu.
Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 33 ve 51. dakikalarda Wilfried Zaha kaydetti. Gollerinin yanı sıra oyunuyla da yıldızlaşan Fildişili yıldız, maçın oyuncusu seçildi.
Mücadelenin ardından stattan ayrılmak için takım otobüsüne doğru giden futbolcular arasında yer alan Zaha'nın tavuk şiş yiyerek Rams Park'tan ayrılması gündem oldu.