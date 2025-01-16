Zaha'nın yeni takımı belli oluyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Zaha'nın yeni takımı belli oluyor

Gaalatasaray'dan sezon başında Fransız ekibi Lyon'a giden Wilfred Zaha'nın yeni durağı Amerika olacak.

Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye transfer çalımı atarak kadrosuna kattığı ancak sarı kırmızılı takımda beklenen patlamayı yapamayan Wilfred Zaha için MLS takımı devreye girdi.

Sezon başında sarı kırmızılı ekipten Lyon'a kiralık olarak transfer olan ancak kadroya girmekte zorlanan Wilfried Zaha ile MLS ekibi Charlotte sözleşme imzalamak istiyor. Lyon ile Fransa'da yokları oynayan Zaha bu sezon sadece 6 maçta forma giymiş 1 asist yapmıştı.

MAAŞINI CHARLOTTE ÖDEYECEK

Charlotte Zaha için satın alma opsiyonu olarak 3.5 milyon euro olarak kontrat yapmak istiyor. Son opsiyon kullanma tarihi: Aralık 2025 olarak gözükürken Zaha'nın maaşını Charlotte ödeyecek. Galatasaray teklife ek olarak kiralama bedeli de istedi. Kulüplerin anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

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