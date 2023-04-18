Zaha'ya dev kulüpler kancayı taktı

Crytal Palace'ın başarılı kanat oyuncusu Wilfried Zaha'yı dev kulüplerin radarına girdi.

Footmercato'da yer alan habere göre; Crystal Palace ille sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Wilfried Zaha'nın talipleri artıyor.

ARABİSTAN'DAN TALİP

Arabistan Ligi takımları Al-Nassr ve Al-Ittihad, oyuncunun ciddi talibi olduğu belirtildi.

Ancak, oyuncunun Avrupa'da kalmak istemesi transferi zorlaştıracak gibi gözüküyor.

DEV KULÜPLER PEŞİNDE

Diğer taraftan; Bayern Münih, Dortmund, Monaco ve Arsenal'in ilgisini çeken Zaha, uygun maddi zeminin sağlanması durumunda temasa geçilebileceği kaydedildi.

30 yaşındaki yıldız golcünün kendisi ile ilgilenen kulüplerden 6 milyon euro yıllık ücret ve bonus talep ettiği kaydedildi.

Yaz transfer döneminde mevcut kulübünün de oyuncu ile sözleşme uzatmak için görüşeceği belirtildi.