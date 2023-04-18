Zaha'ya dev kulüpler kancayı taktı

İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace takımında forma giyen Zaha, dev kulüpleri peşine taktı.

Zaha'ya dev kulüpler kancayı taktı

Crytal Palace'ın başarılı kanat oyuncusu Wilfried Zaha'yı dev kulüplerin radarına girdi.

Footmercato'da yer alan habere göre; Crystal Palace ille sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Wilfried Zaha'nın talipleri artıyor.

ARABİSTAN'DAN TALİP
Arabistan Ligi takımları Al-Nassr ve Al-Ittihad, oyuncunun ciddi talibi olduğu belirtildi.
Ancak, oyuncunun Avrupa'da kalmak istemesi transferi zorlaştıracak gibi gözüküyor.

DEV KULÜPLER PEŞİNDE
Diğer taraftan; Bayern Münih, Dortmund, Monaco ve Arsenal'in ilgisini çeken Zaha, uygun maddi zeminin sağlanması durumunda temasa geçilebileceği kaydedildi.

30 yaşındaki yıldız golcünün kendisi ile ilgilenen kulüplerden 6 milyon euro yıllık ücret ve bonus talep ettiği kaydedildi.

Yaz transfer döneminde mevcut kulübünün de oyuncu ile sözleşme uzatmak için görüşeceği belirtildi.

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