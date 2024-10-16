Galatasaray’dan Lyon’a giden Zaha, Fransa’daki performansı ile tartışmaların odağına yerleşti. Tecrübeli oyuncu kiralık gittiği kulüpte kadro dışı kaldı. Lyon’da sadece 2 maçta forma giyebilen Zaha’ya hocasından mesaj geldi.

Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage, tecrübeli oyuncunun takımla birlikte mücadele etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sage, "Wilfired Zaha şu anda antrenman yapıyor. Geçen hafta onunla yaşadığımız sorunlarla ilgili görüşme yaptık. Kulüpte kendisinden ne beklendiğini anlaması gerekiyor. Zaha'ya onu neden kadromuza kattığımızı ve faydalanmak istediğimizi söyledim. Şu an için bir oyuncu olarak yetenekleriyle bir sorunu yok, takımla birlikte mücadele etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Lyon'un Toulouse ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan Zaha, 53. dakikada oyundan çıkmıştı. Fransız ekibinin daha sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers ile oynadığı maçta kadroda yer alan Fildişili futbolcu bu maçta süre almamış ve ardından milli ara öncesi son maç olan Nantes mücadelesinde kadroya dahil edilmemişti.