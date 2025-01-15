"Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak" programına inceleme başlatıldı

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak" programıyla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, RTÜK'ün, dezenformasyon ve yönlendirmelerle işlem yapan bir kurum olmadığını ifade etti.

Denetimleri altındaki bir yayın kuruluşunun, ilke kararlarına ve yasal düzenlemelere aykırı bir yayın yaptığı takdirde gereğinin yapılacağını bildiren Şahin, şunları kaydetti:

"Star TV'de yayınlanan 'Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak' programıyla ilgili inceleme başlatılmıştır. Söz konusu yayında ihlal tespit edilmesi durumunda, gerekli adımlar kararlılıkla atılacaktır."

Canlı yayında skandal! Cinsel içerikli görüntüler izletip 'Bu senin eşin mi?' diye sordu

NE OLMUŞTU?

Adana'da Sabriye A. isimli kadın, eşinin çocuğunu kaçırıp kendisine göstermediğini iddia ederek, otobüs şoförü eşini direksiyon başında boynundan bıçakladı.

O görüntüler sosyal medyada yayınlanınca, Sabriye A.'dan açıklama geldi. İddialara göre, Sabriye A., boşanma aşamasındaki Mehmet A'nın kumar borçlarından dolayı eşinin arkadaşları tarafından uygunsuz teklif aldığını ve eşinin ise 'bir kereden bir şey' olmaz diyerek erkeklere ilişkiye zorladığını söyledi.

Aralarında çıkan tartışmadan dolayı Mehmet A., çocuğunu kaçırarak Sabriye A.'ya göstermedi. Çocuğunu göremeyen anne Sabriye A. ise otobüs şoförü olan Mehmet A.'yı direksiyon başında yakalayarak bıçaklamaya çalıştı. Çocuğunun hayatından şüphe duyduğunu söyleyen Sabriye A.'nın o görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Yaşananlar sonrasında Mehmet A. ise Zahide Yetiş'in programına katılarak eşinin yalan söylediğini iddia etti. Zahide Yetiş, Mehmet A.'ya, görüntülerde eşi olduğu iddia edilen kadının, başka bir erkekle yaşadığı öne sürülen cinsel ilişki görüntülerini izletti.

5 aylık hamile olan 26 yaşındaki Sabriye A.'ya ait olduğu iddia edilen görüntülerin canlı yayında bu yöntemle izlettirilmesinden sonra sosyal medyada Sabriye A. linç edilirken Zahide Yetiş'e de tepkiler geldi.