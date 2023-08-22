Zakkum bitkisi akrep sokmasına iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Akrep ve arı sokmasına iyi gelen zakkum bitkisinin faydaları dikkat çekti.

ZAKKUM BİTKİSİ NEDİR?

Zakkumgiller familyasından; Akdeniz sahilleri boyunca hemen hemen her yerde yeti şen; yurdumuzda Batı ve Güney Anadolu'da dere yataklarında bulunan bir bitkidir. Boyu 5 metre kadar uzar. Kış aylarında yapraklarını dökmez. Sık dallıdır. Çiçekleri pembedir. Meyveleri kapsül şeklindedir. Zehirlidir.

Yapraklarında reçine, tanen, glikoz, C vitamini ve oleandrin adında bir glikozit vardır. Kabukları ve tohumlarında da etkili maddeler vardır. Ev ilaçlarında kullanılmaması gerekir.

ZAKKUM BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

60 yılı aşkın süredir üzerinde araştırma yapılan bitkinin birçok kullanım alanı vardır. Bunlardan öne çıkanlar dekorasyon ve şifa alanında olan kullanımlardır. Tarih boyunca birçok yerde zakkum bitkisi kendisini gösterir. Hatta bazı dini kitaplarda bile yer alan bitkinin üzerinde yapılan araştırmalar hakkında birçok bilgi bulunur.

Zakkum hem renkleri hem de çiçeklerinin formları ile göz zevkini okşayan bir bitki olduğundan tasarımcıların dikkatini çeker. 18. ile 20. yüzyıl aralığında birçok sanat eserinde kullanılan tasarımlar porselenlerde de yerini alır. 20. yüzyıl başlarında ünlü bir Avrupa porselen firması bitkinin yapraklarını referans alarak bir fincan tasarlar. O dönem çok beğenilen tasarımlar arasında yer alan fincanın tabağı da yaprak formunu yansıtır.